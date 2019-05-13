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Межконфессиональные столкновения вокруг Свято-Николаевского храма Украинской Православной Церкви села Певче Здолбуновского района Ровенщины продолжаются. 

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Ровенской епархии УПЦ, 12 мая сторонники новой церковной структуры Украины не соблюли договоренности и вырезали внутренние замки в храм.

«После незаконной отмены в селе религиозной общины УПЦ сторонники ПЦУ постоянно провоцируют конфликты вокруг местной святыни. До вторника, 7 мая, верующие УПЦ молились в своем храме. В этот день в храме должны были быть похороны. После завершения похорон верующие новой общины зашли в храм и по просьбе верующих УПЦ отказывались выходить. Позже между сторонами была достигнута договоренность о закрытии храма до решения суда двумя замками», - рассказали в УПЦ предысторию захвата храма.

В настоящее время сторонники ПЦУ находятся внутри и дежурят вокруг храма. 

Верующие УПЦ собираются отстаивать свои права в правовом поле и просят молитв.
ForUm

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