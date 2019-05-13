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В день памяти святых жен-мироносиц, 12 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил торжества по случаю 25-летия Тульчинской епархии и поздравил митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана с 70-летием и 30-летием архиерейской хиротонии.

Фото: УПЦ

Божественную литургию Предстоятель совершил в Рождества Христова кафедральном соборе города Тульчин (Винницкая область), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ему сослужили представители епископата и духовенства.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди, в котором рассказал о подвиге святых жен-мироносиц и поздравил православных верующих, особенно женщин с этим с праздником.

«Праздник жен-мироносиц еще называется женским днем, праздником всех православных женщин. Поэтому всех вас поздравляю с этим великим днем», — сказал он.

По слову Архипастыря, «святые жены-мироносицы показали, что, живя обычной жизнью, можно быть верным Богу. И эта верность проявляется не в декларациях, не преподнесении себя, а в смиренном исполнении Божественных заповедей — это верность самая приятная перед лицом Бога».

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

Также Митрополит Онуфрий поздравил митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана с двумя юбилеями — 70-летием со Дня рождения и 30-летием архипастырского служения. За труды во славу Украинской Православной Церкви Архипастырь наградил владыку «Знаком отличия Предстоятеля Украинской Православной Церкви».

Митрополит Ионафан поблагодарил Блаженнейшего владыку за теплые слова поздравления и высокую награду и подарил Его Блаженству Владимирскую икону Божией Матери.
ForUm

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