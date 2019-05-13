Многим хоть единожды приходила в голову идея обустроить собственный бизнес и работать на себя. Кто-то сразу отбрасывает рискованную затею, кто-то изо всех сил пытается воплотить задуманное в жизнь. И лишь единицы добиваются успеха. Как же им это удается?

Для создания успешного дела нужны не только финансовые вложения. Тут не обойтись без целеустремленности, трудолюбия и тщательной подготовки на всех этапах.

Шаг № 1 — придумываем идею

Любой бизнес начинается с идеи. При ее создании главное учитывать не только собственные интересы, но и потребности рынка. Опытные предприниматели отмечают, что хороший способ понять ключевую идею будущего проекта — записать на листе бумаги 7–8 возникших в голове вариантов, проанализировать их и подробно расписать плюсы и минусы каждой.

Шаг № 2 — создаем бизнес-план

Без продуманного до деталей бизнес-плана приступать к реализации идеи не стоит. С его помощью можно комплексно оценить перспективы собственного дела, проанализировать и спрогнозировать затраты, прибыль и возможности развития бизнеса в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Шаг № 3 — ищем помещение

Зависимо от формата бизнеса, может понадобится

Шаг № 4 — закупаем сырье и оборудование

После того, как вы определились с местом ведения бизнеса, стоит закупить необходимое оборудование и сырье. Затраты будут непосредственно связаны с типом работ: для обустройства торговой точки необходимы стеллажи, кассовый аппарат, холодильники. А для ведения полноценного производства нужна целая линия дорогостоящего оборудования.

Шаг №5 — подбираем персонал

Правильно подобранный персонал позволит в скором времени полностью окупить бизнес-проект, поэтому не стоит экономить на людях. Определите, какие кадровые позиции необходимо закрыть в первую очередь и возьмите на работу специалистов с опытом. Поначалу у вас не будет времени обучать персонал, а результаты будут нужны как можно быстрее.

Шаг №6 — запускаем бизнес

Непосредственный запуск бизнеса требует четкого планирования и денежных вливаний. Чтобы привлечь как можно больше пользователей, клиентов или покупателей, необходимы актуальные маркетинговые каналы продвижения. Работа над узнаваемостью бренда, создание удобного сайта, SMM, настройка рекламы, разработка программ лояльности поможет заинтересовать людей и не потеряться среди множества аналогичных предложений на рынке.

Шаг №7 — отлаживаем процессы и получаем прибыль

На первых этапах открытия своего дела важно сразу же отловить все «баги» и исправить недочеты. Только после этого бизнес начнет полноценно работать и приносить доход.

Помните: дорогу осилит идущий. Главное — не бояться и верить в то, что все получится!