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В воскресенье, 12 мая, в парламенте Республики Северная Македония состоится церемония инаугурации президента страны Стево Пендаровского.

Об этом сообщает Новая Македония.

«После церемонии инаугурации, которая пройдет в парламенте, новоизбранный президент Стево Пендаровски официально вступит в должность», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии инаугурации примут участие президенты Сербии (Александр Вучич), Болгарии (Румен Радев), Албании (Илир Мета), а также лидер частично признанного Косово Хашим Тачи. С ними новый глава Северной Македонии проведет двусторонние встречи.

После торжественной церемонии глава государства проведет встречу с глазу на глаз со своим предшественником Георге Ивановым и сотрудниками президентской администрации.

Накануне Государственная избирательная комиссия вручила Стево Пендаровскому удостоверение избранного президента.
ForUm

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