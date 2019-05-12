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Мэр Львова Андрей Садовой избран лидером партии Самопомощь еще на три года. Такое решение было принято на съезде политической силы, сообщает пресс-служба партии в субботу, 11 мая.

«Соответствующее решение поддержали делегаты партийного съезда в связи с окончанием предыдущего срока полномочий Андрея Садового», – говорится в сообщении.
Садовой заявил о готовности возглавить список партии на предстоящих парламентских выборах и бороться за пост премьер-министра.

«Моя деятельность как городского головы подходит к концу... я не собираюсь баллотироваться на новую каденцию. Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране», – подчеркнул он.

По словам Садового, около 80 % парламентского списка Самопомощи составят «новые лица».

Начиная с 13 и до 27 мая в региональных центрах партии состоится рейтингование будущих кандидатов в народные депутаты от политсилы.

«Речь идет о принципе «открытых списков», согласно которому все партийцы голосованием будут определять номер конкретного кандидата в общем перечне кандидатов в народные депутаты от политической силы», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее депутаты из фракции Самопомощь Егор Соболев и Семен Семенченко объявили о намерении выйти из партии. Кроме того, политсилу покинули еще пять нардепов.
ForUm

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