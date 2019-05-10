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Молитвой, шествием в память о погибших, возложением цветов к мемориалам отметили День Победы духовенство и верующие Украинской Православной Церкви.

Фото: Святогорская лавра

Заупокойное богослужение у Могилы Неизвестного Солдата в столичном Парке Вечной Славы 9 Мая возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает «Фома в Украине».

Молитвы об упокоении погибших в этот день звучали в храмах и монастырях по всей Украине.

Так, в Запорожье заупокойная Божественная литургия состоялась уже в ночь на 9 мая. Богослужение прошло в храме в честь равноапостольной княгини Ольги, совершил его митрополит Лука.

В Киево-Печерской Лавре в этот день были вознесены и благодарственные молитвы Богу о даровании Победы в той страшной войне, и молитвенные просьбы об упокоении душ всех жертв нацистов. Раннюю Божественную литургию в Аннозачатиевском храме обители возглавил наместник Лавры митрополит Павел. Во время богослужения возносились сугубые молитвы о почивших воинах, а также о мире в Украине. После Литургии был совершен благодарственный молебен.

В Трапезном храме после поздней Литургии братия Лавры отслужили панихиду по всем погибшим в годы Второй мировой войны.

Монахи и паломники Святогорской Лавры в этот день после Литургии совершили торжественный Крестный ход из обители к Холму Славы в центре Святогорска. Возглавила молитвенное шествие икона Божией Матери «Святогорская». Верующие несли цветы и фотографии воинов – участников войны. У мемориального комплекса, посвящённого всем пострадавшим в 1941–1945 гг., одной из пяти братских могил города наместник Лавры митрополит Арсений совершил панихиду с поминовением погибших воинов и усопших ветеранов.
ForUm

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