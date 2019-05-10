Продажи украинских товаров в ЕС увеличились на 40%, как утверждает брюссельская статистика, исчисляемая в евро? Или рост был еще большим - на 55%, как подсчитал украинский Госстат в долларах США? И та, и та цифра - увеличение экспорта товаров из Украины в ЕС с 2015 по 2018 год.

Можно долго спорить о том, кто считает лучше, об изменениях курса евро к доллару, о влиянии выхода бизнеса из тени и так далее... Но кто бы ни был прав в этом споре, фактом остается то, что за эти годы торговля между Украиной и Евросоюзом беспрецедентно увеличилась.

Причем быстрее всего растет экспорт переработанной продукции. Сейчас она составляет 75% продаж украинских товаров в ЕС - а это, согласитесь, немало!

Этот скачок был бы невозможен без Соглашения об ассоциации (СА), включающего глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли. Кстати, точно такую ​​же динамику показывает Молдова, которая подписала СА вместе с нами и грузинами. И это стало, вероятно, самой серьезной из всех «морковок», которые государства-соседи ЕС получили в рамках Восточного партнерства - формата, который на следующей неделе будет отмечать свое первое десятилетие.

Особенно радует то, что наша торговля не сконцентрирована на одной-двух соседних европейских странах: украинские производители нашли рынок везде. (Спойлер: а наибольший рост показал экспорт... нет, не в Польшу, а на Мальту!)

Хронология скачка

Единый рынок ЕС стал главным торговым партнером Украины еще в 2014 году, и это было более чем закономерно.

Торговля с Российской Федерацией падала еще в предыдущем году из-за введенных Кремлем ограничений - но по итогам 2013 года Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана все равно остался главным торговым партнером нашей страны. Но потом торговая война со стороны РФ дополнилась гибридной, а затем и «обычной», сделав торговлю с Россией не только сложной и рискованной, но для некоторых украинских экспортеров - еще и неприемлемой.

А в 2014 году заработал беспошлинный режим для украинского экспорта в ЕС, предусмотренный СА. Сначала Европа открыла таможенную границу в одностороннем порядке, а с 2016 года - уже на постоянной основе, в обе стороны.

Потеряв сначала крымские предприятия, а потом промышленный и экспортный потенциал Донбасса и российский рынок для остальных экспортеров, Украина до сих пор не восстановила довоенные объемы внешней торговли.

Здесь нет ничего удивительного. Производства, оставшиеся на оккупированной территории, сложно быстро компенсировать. Да и поиск новых рынков - вещь непростая. Но торговля с Евросоюзом стала исключением из правила.

Более 42,5% - именно столько составила суммарная доля 28 государств-членов ЕС в общем объеме украинского товарного экспорта за 2018 год. У Европы никогда не было такой доли в нашей внешней торговле. И это - то, чего никакими административными методами достичь нельзя. Бизнес сам чувствует, что теперь ему легко торговать с ЕС.

Это, к слову, не предел. К примеру, у Молдовы в прошлом году почти 70% экспорта шло в ЕС. Но вернемся к Украине. Европа - большая, и стоит разобраться, куда именно в ЕС идут украинские товары.

Здесь есть несомненный успех: нашим производителям удалось завоевать рынки в значительно большем количестве стран ЕС, чем их молдавским коллегам.

От Испании до Польши

Рыночные отношения циничны по своей природе. Бизнес идет за деньгами, и международная торговля не прекращается даже с врагом - нравится нам это или нет.

Если считать не таможенные союзы, а отдельные государства, то Россия до 2018 года оставалась крупнейшим импортером украинских товаров. Несмотря на экономические санкции, регулярные проблемы на границе и т.д. - статистика 2018 года свидетельствует, что в мире до сих пор нет страны, куда мы продавали бы больше, чем в РФ. Но год от года российская доля в общем объеме торговли сокращается. В 2012 году это было 25,6% всего украинского экспорта, а в 2018 - лишь 7,7%. А в 2019 году на место лидера, похоже, выйдет Польша, о чем свидетельствует статистика за первый квартал этого года.

К слову, в свое время по украинской экономике больно ударило то, что четверть нашего экспорта была ориентирована на РФ. Такой уровень зависимости от одной страны - сверхкритический, к тому же это создает соблазны для экономического давления. Зато нынешний уровень торговли с РФ (менее 8%) по международным нормам безопасен.

Читатель может спросить, в чем же отличие нашей концентрации на экспорте в ЕС? Ответ есть. И это - не только разное отношение к Украине в Москве и в Брюсселе. Ключевое отличие - в другом.

Наш экспорт в ЕС не сконцентрирован только на одной или нескольких странах.

Товары на 20 с лишним миллиардов долларов, которые мы продали в ЕС в 2018 году, «размазаны тонким слоем» по всему континенту.

Конечно, есть государства, с которыми наш бизнес торгует более активно. В Польшу, Италию и Германию мы продаем на сумму более 2 млрд евро. Еще в три страны - экспорт выше 1 млрд евро. Еще три через год-два имеют все шансы пересечь миллиардную отметку.

Но нет ни одного государства, от которого зависела бы критически высокая доля нашей торговли. Даже на Польшу приходится менее 7% экспорта украинских товаров.

(Экспорт в 2018 году из Украины в государства-члены ЕС, данные Госстата, который проводит расчет в долларах США. Общий объем экспорта в ЕС - $20 158 млн, в целом - $47 340 млн)

А теперь сравним с Молдовой. Здесь картина и близко не похожа на украинскую: Румыния занимает до 25% всего молдавского экспорта (и 35% экспорта в ЕС). Украина такой зависимости избежала, и это - дополнительный повод ценить те успехи в диверсификации, которых достигли наши экспортеры.

И чтобы закончить с вопросом «куда продаем?» - еще одна хорошая новость. С 2016 года, то есть с начала действия свободной торговли Украина-ЕС, вырос экспорт практически во все европейские страны.

Мы уже упомянули, что общий экспорт в ЕС вырос в полтора раза (точнее, на 55%). Отдельные страны показывают еще более значительный рост поставок из Украины: Нидерланды - на 77%, Германия - 66%, Польша - 65%, Венгрия - 81%, Словакия - 84%, Латвия и Бельгия - вдвое, Эстония - в 2,3 раза...

Но самый большой «взрыв» продемонстрировала торговля Украины с... Мальтой. В 2018 году мы продали туда в 5,4 раза больше товаров, чем в 2015-м! Но разочаруем - настоящей сенсации здесь нет. Экспорт на Мальту в 2018 году составил около 60 млн евро. Не копейки, но все же небольшая сумма для украинской промышленности. Достаточно нескольких крупных контрактов, чтобы торговля выросла в разы - но точно так же она может упасть, когда контракты будут выполнены. Поэтому мальтийский рекорд - это скорее интересный факт, чем признак большой победы.

Чем торгуем?

Понятно, что от роста экспорта выигрывают все - это и поддержание стабильности гривны, и рабочие места, и налоги. Но интересно, что же мы поставляем в Европейский Союз? Много ли правды в утверждениях о том, что Украина продает в ЕС только руду, металл и пшеницу? И правда ли, что пробиться на европейский рынок могут одни лишь олигархи или крупнейшие предприятия?

Едва ли не самый большой миф - то, что торговать с Евросоюзом способны лишь гиганты. Нет, это под силу и малым предприятиям, не говоря уже о средних.

Так, в 2017 году экспорт товаров в ЕС осуществляли более 14 тысяч украинских предприятий, подсчитали в Минэкономразвития.

Согласитесь, столько олигархов в Украине наверняка нет :)

Сложно найти крупное медиа, которое бы за последние годы не упоминало украинских производителей, которые нашли выход на рынок ЕС. «Европейская правда» писала о таких бизнесах, ведь истории их успеха действительно вдохновляют.

Предприниматели находят направления, которые большинство вообще не воспринимает как серьезный бизнес. Пример - экспорт черники и похожей на нее голубики.

Думаете, лесные ягоды - это «кустарное», несистемное занятие, на котором серьезно не заработаешь? Нет, мир меняется! Сейчас такие ягоды не собирают в лесу, а выращивают промышленно, причем Украину считают одним из перспективных игроков. Уже в этом году площадь плантаций голубики в Украине может достичь 3000 гектаров и стремительно растет. Хотя нам еще далеко до Польши, где под эту ягоду отведено, по разным оценкам, 11-14 тысяч гектаров.

И об объемах рынка. ЕС сейчас потребляет 160 тысяч тонн голубики в год. Это - более полумиллиарда евро по оптовым ценам. А главное - спрос на ягоду растет и, по оценкам специалистов, может увеличиться вчетверо! На этот вкусный рынок, конечно, смотрим не только мы («Европейская правда» в свое время публиковала репортаж «Докопаться до мышей» о грузинском опыте ягодного экспорта).

Но можно с гордостью сказать, что украинские производители пошли дальше: есть те, кто не только продает ягоды, но и перерабатывает их. А это - больше рабочих мест, более высокая добавленная стоимость, больше денег. История такого успеха - в репортаже «Удивить черникой».

Наши производители оказываются конкурентными в ЕС и в тех областях, где этого ну точно не ждешь. Как пример - производство книг и игрушек для европейских детей. Мы уже писали об одном из таких производителей («Зайчик с неевропейскими ушами»). Но игроков на этом рынке - намного больше.

Могли ли вы представить себе, что продажи в ЕС украинских игрушек принесли более 65 млн евро?

Это - 0,4% всех доходов от нашего экспорта в Европу.

И даже среди самых популярных экспортных позиций можно найти то, что способно удивить. Так, второе место среди всех товаров, проданных в ЕС в первой половине 2018 года, заняли... комплекты свечей зажигания для автомобилей. Этот товар составил 7% стоимости всего украинского экспорта в ЕС! Это на самом деле не удивительно, если знать, что Украина постепенно превращается в один из центров производства оборудования для автомобилей.

В целом категория «Машины, оборудование и механизмы, в том числе электротехническое оборудование» охватила 14% украинского экспорта в ЕС.

При этом «голое», необработанное сырье в настоящее время занимает всего около четверти нашего европейского экспорта, как подсчитали в Институте экономических исследований. Да, это тоже немало; да, степень переработки многих экспортных позиций - до сих пор невысокая. Но она растет из года в год!

Поэтому можно с уверенностью говорить: те, кто считал, что Соглашение об ассоциации превратит Украину в «сырьевую базу» Европы, оказались неправы. Тенденция абсолютно противоположная. Три года действия ЗСТ наглядно это доказали.