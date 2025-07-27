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Війна

Донбас під ударом: Росія застосовує тактику «камікадзе» для просування

Донбас під ударом: Росія застосовує тактику «камікадзе» для просування

На сході України окупанти застосовують тактику «камікадзе», просуваючись на Донбасі за допомогою масових штурмових атак, незважаючи на величезні втрати. Про це повідомляє The Guardian.

Просування ворога надзвичайно повільне, але супроводжується потужними обстрілами та численними руйнуваннями.

Російська тактика: «м'ясні штурми»

За словами українських захисників, російське командування цілеспрямовано кидає непідготовлені штурмові групи під вогонь, щоб створити ілюзію прориву. Це схоже на тактику «м'ясних штурмів», де кількість живої сили важливіша за її збереження.

Один із військових зазначає: «Кілька російських солдатів піднімають прапор біля села — через хвилину ми їх знищуємо». На початку штурму в бій заводять танк і бронетехніку, за якими рухаються вантажівки з піхотою. Основна мета — пробити лінію оборони будь-якою ціною.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ДонбасРФвійнам'ясні штурми
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