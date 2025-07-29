Угорщина може змінити позицію щодо членства України в ЄС

Позиція Угорщини щодо членства України в Європейському Союзі може зазнати змін після завершення поточного виборчого періоду в країні. Про це заявив посол України в Угорщині Федір Шандор.

Дипломат не виключає, що нинішня "категорична" позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС може бути переглянута. "Так, однозначно. Україна, зокрема Міністерство закордонних справ, активно над цим працює", – запевнив Шандор.

Він підкреслив, що існують "певні специфічні чинники", які впливають на цей процес, головним з яких є виборчий період в Угорщині. Шандор також додав, що в сучасному світі країни не живуть ізольовано, а "всі залежать від базових речей – енергоресурсів, фінансових потоків, соціально-економічної підтримки". Він наголосив, що "важелі впливу – в руках країн G7".

"Якщо Україна та Угорщина не досягли порозуміння в деяких питаннях раніше, зараз це потрібно надолужити. Методів – безліч. Але важливо діяти поетапно, з урахуванням того, що наразі в Угорщині триває виборчий період", – підсумував посол.

Ця заява свідчить про активну дипломатичну роботу України з Угорщиною з метою зміни її позиції щодо європейської інтеграції України. Результати майбутніх виборів в Угорщині можуть стати ключовим фактором у цьому процесі.