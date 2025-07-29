Курйоз під час концерту: з Дженніфер Лопес на сцені впала спідниця

Із попзіркою Дженніфер Лопес стався курйоз під час концерту у Варшаві – вона загубила частину сценічного костюма.

Інцидент не зіпсував настрій артистки, і вона відреагувала на нього з притаманним їй гумором. , повідомляє Daily Mail.

Лопес вийшла до глядачів у золотому бікіні та спідниці з бахромою – її покликали на сцену, щоб публіка заспівала Happy Birthday для артистки, яка нещодавно відсвяткувала своє 56-річчя.

Один із танцівників допоміг Джей Ло закріпити спідницю, але вона майже одразу впала просто на сцену.

Співачка миттєво зреагувала та пожартувала, покрасувавшись на сцені у високих блискучих трусиках.

– Добре, що цей костюм був продуманий і під ним було все необхідне. Рада, що була в білизні. Я зазвичай її не ношу, – з гумором зазначила Лопес.

Танцівник спробував знову закріпити деталь гардероба, але безрезультатно. Тоді зірка підняла спідницю з підлоги та кинула її в натовп, жартома звернувшись до глядачів.

– Можеш її залишити. Вона мені не потрібна, – сказала співачка щасливцю в залі, що спіймав річ.

Фанати із захватом прокоментували цей момент в мережі, подякувавши Дженніфер Лопес за “сюрприз”. Втім, традиційно знайшлося доволі багато хейтерів, які вважають, що Джей Ло треба “подорослішати”.

Приблизно такі ж коментарі критики залишали й раніше – після шоу, де Лопес палко цілувалася зі своїм балетом просто на сцені.