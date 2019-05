Петицию с требованием начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа подписали более 10 млн жителей Соединенных Штатов. Документ вскоре будет передан в Конгресс. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на NBC News.



За объявление импичмента президенту США выступили организации Need to Impeach, Free Speech For People, CREDO, MoveOn, Democracy for America, Women March, Courage Campaign, а представители этих групп провели митинг у Капитолия. «Я всегда говорю людям — это ваша Палата представителей, вы говорите нам, что делать», — сказала, поддерживая митингующих, член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб.



В марте Тлаиб внесла резолюцию, призывающую юридический комитет выяснить, должна ли палата представителей инициировать процедуру импичмента Трампа. Сейчас противники Трампа призывают к немедленному запуску процедуры. «10 миллионов людей хотят защитить нашу демократию. 10 миллионов человек хотят, чтобы мы поддерживали Конституцию США», — написала позже Рашида Тлаиб в Twitter.