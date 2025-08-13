Життя на краю: у Києві покажуть фільм про рік оборони Часового Яру

16 та 17 серпня у столичному кінотеатрі «Жовтень» глядачі зможуть побачити премʼєрні покази документальної стрічки «Вогнетривкі», присвяченої героїчній обороні міста Часів Яр Донецької області. Фільм створений за підтримки та за участі воїнів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які понад рік тримали цю ділянку фронту.

За словами військових, стрічка — це не просто хронологія боїв, а свідчення життя на краю виживання. У ній зібрані унікальні кадри: танкові бої, що велися в умовах щільного вогню; записи зіткнень на критично близькій відстані — всього 20 метрів; зйомки з дронів, які день за днем фіксували, як російські війська нищать місто; а також особисті історії воїнів, котрі продовжують нищити ворога та боронити Україну.

«Це нагадування про те, якою ціною тримається наше сьогодення. Про те, хто його виборює», — зазначають у бригаді.

Покази відбудуться за безпосередньої участі бійців 24-ї ОМБр, які презентують фільм та поділяться власними враженнями про пережиті події.

Початок показів — о 15:00. Вхід — за донат від 200 грн та за попередньою реєстрацією.