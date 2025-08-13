Росія захопила 19 відсотків української території, а вчора встановила річний рекорд у своєму наступі, - AFP

Російська армія зробила свій найбільший 24-годинний наступ в Україну за рік у вівторок напередодні саміту Трампа-Путіна, згідно з аналізом AFP даних американського Інституту вивчення війни.



Російська армія, згідно з цими розрахунками, начебто зайняла 110 квадратних кілометрів (42,5 квадратних миль) 12 серпня порівняно з попереднім днем. Це було найбільше з кінця травня 2024 року.



В останні місяці Москві зазвичай потрібно п'ять або шість днів, щоб прогресувати такими темпами, хоча російські досягнення прискорилися в останні тижні.



Президенти США і Росії Дональд Трамп і Владімір Путін зустрінуться на Алясці в п'ятницю.



Президент України Володимир Зеленський визнав у вівторок, що російські війська просунулися на 10 кілометрів (шість миль) поблизу східного вугледобувного міста Добропілля, але Київ незабаром «знищить їх».



Росія заявила в середу, що зайняла два села поблизу Добропіллі.



Близько 70% територіальних досягнень Росії в Україні цього року знаходяться в Донецькій області на сході України.



Станом на 12 серпня Москва стверджувала, що контролює 79% регіону, у порівнянні з 62% рік тому.



Російська армія також уже понад 18 місяців намагається захопити шахтарське місто Покровськ після захоплення Бахмута в травні 2023 року.



Останні два великі міста, які утримується Києвом в регіоні, також знаходяться в небезпеці. Це Слов'янськ і Краматорськ, які є важливим логістичним хабом для фронту.



Прогрес Росії в Україні прискорюється щомісяця з квітня.



У період з 12 серпня 2024 року до 12 серпня 2025 року російська армія захопила понад 6100 квадратних кілометрів, що в чотири рази більше, ніж у попередньому році, згідно з аналізом інституту AFP.



Однак ці російські досягнення становлять менше 1% довоєнної території України, включаючи Крим і Донбас.



Росія в даний час має повний або частковий контроль над 19 відсотками української території.