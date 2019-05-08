Детективы НАБУ завершили расследование фактов завладения более 1,750 млн грн областного коммунального предприятия (ОКП) «Николаевоблтеплоэнерго».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Бюро, 8 мая бывшему и.о. директора ОКП, подозреваемому в совершении преступления, открыто материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд.

Действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины.

По данным следствия, в ноябре 2015 года бывший чиновник заключил с ООО «Компания Укрэнергосервис» 138 договоров подряда на выполнение работ по установке приборов учета тепловой энергии в жилых домах Николаева. В то же время, подозреваемый внес в акты приемки выполненных строительных работ заведомо ложные сведения о комплектации и стоимости установленных тепловых счетчиков. В результате таких действий, бывший и.о. директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» завладел средствами предприятия в размере более 1,75 млн грн.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро начали в мае 2018 года.