также в разделеРелигия
Военный капелан УПЦ посетил воинов госпиталя Северодонецка 7
СМИ: После выборов в ПЦУ не перешел ни один приход УПЦ 24
На Тернопольщине община УПЦ отметила престольный праздник крестным ходом к отобранному храму 26
На Тернопольщине почтили память архиерея, погибшего от рук ОУН 13
Папа Римский назвал Патриархов Православных Церквей «братьями» и «людьми Бога» 8
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал об особых молитвах, которые звучат в Церкви 9 мая 7
В Киеве проведут волонтерско-психологические курсы для православной молодежи 7
В Днепре проведут масштабный пасхальный песенный фестиваль 7
В Запорожье и Харькове священники УПЦ приняли участие в митингах в честь Дня Победы 11
Предстоятель Православной Церкви Молдовы возглавил богослужение в храме УПЦ на Буковине 16
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, чем каждый человек может заплатить Господу 20
Новый номер «Печерского благовестника» посвятили Пасхе 14
В РПЦ сравнили руководство ПЦУ с двуглавой гидрой 31
Православные запорожцы совершат паломнический автопробег 21
Посол США обсудил с Предстоятелем Элладской Православной Церкви «украинский вопрос» 32
Луценко предложил приравнять нападения на религиозные сооружения к терактам 12
Запорожская епархия УПЦ провела молодежный форум 13
Митрополит Онуфрий 9 мая возглавит панихиду в Парке Вечной Славы 21

Продолжается досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщение о подготовке ко взрыву.

Фото: gopri.in.ua

Об этом сообщает 0564 со ссылкой на пресс-службу Криворожской местной прокуратуры №2. 

9 апреля примерно в 15.00 20-летний гражданин возле одного из домов по ул. Курчатова в Покровском районе встретился со своими знакомыми 21-летним криворожанином и 17-летним, с которыми употреблял спиртные напитки до часа ночи 10 апреля.

Примерно в час ночи все вместе они подошли к подъезду одного из домов по ул. Курчатова где, около 02.10, 20-летний горожанин, находясь в состоянии  алкогольного опьянения, попросил у 21-летнего товарища мобильный телефон.

Когда он получил телефон, в 02.12 злоумышленник сообщил о заминировании Свято-Покровского женского монастыря Криворожской епархии Украинской Православной Церкви.

Получив сообщение о минировании, правоохранители провели проверку храма и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных веществ не было найдено. 

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.259 УК Украины, по факту заведомо ложного сообщения о подготовке к взрыву.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от 2 до 6 лет лишения свободы.

Криворожской местной прокуратурой №2 осуществляется надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства.

Сейчас продолжается досудебное расследование, проводятся соответствующие экспертизы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги