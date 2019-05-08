Продолжается досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщение о подготовке ко взрыву.

Фото: gopri.in.ua

Об этом сообщает 0564 со ссылкой на пресс-службу Криворожской местной прокуратуры №2.

9 апреля примерно в 15.00 20-летний гражданин возле одного из домов по ул. Курчатова в Покровском районе встретился со своими знакомыми 21-летним криворожанином и 17-летним, с которыми употреблял спиртные напитки до часа ночи 10 апреля.

Примерно в час ночи все вместе они подошли к подъезду одного из домов по ул. Курчатова где, около 02.10, 20-летний горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил у 21-летнего товарища мобильный телефон.

Когда он получил телефон, в 02.12 злоумышленник сообщил о заминировании Свято-Покровского женского монастыря Криворожской епархии Украинской Православной Церкви.

Получив сообщение о минировании, правоохранители провели проверку храма и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных веществ не было найдено.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.259 УК Украины, по факту заведомо ложного сообщения о подготовке к взрыву.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от 2 до 6 лет лишения свободы.

Криворожской местной прокуратурой №2 осуществляется надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства.

Сейчас продолжается досудебное расследование, проводятся соответствующие экспертизы.