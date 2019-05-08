После президентских выборов в Украине в Православную Церковь Украины не перешел ни один приходской храм УПЦ.

Фото: УНН

Об этом свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ с УПЦ, сообщает УНН.

Последний раз, по данным карты, переход прихода в ПЦУ состоялся 17 апреля - перешла Свято-Успенская церковь с. Метановка Винницкой области.

Всего, по данным Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры, в Украине по состоянию на 1 января насчитывалось 12122 действующих приходских храмах УПЦ.

Таким образом, на сегодняшний день в Православную Церковь Украины перешло менее 5% приходов УПЦ.