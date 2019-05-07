В день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая, Предстоятель Православной Церкви Молдовы Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, в сослужении митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, епископа Хотинского Вениамина и духовенства епархии, возглавил праздничное богослужение в день престольного праздника храма в честь вмч. Георгия Победоносца в городе Новоселица на Буковине.

Фото: УПЦ

Также Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир совершил чин освящения 160-летнего храма УПЦ после 10-летнего капитального ремонта. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

Предстоятель Православной Церкви Молдовы обратился ко всем присутствующим со словом проповеди. Он поблагодарил митрополита Мелетия за приглашение «совершить на родной Буковине Божественную литургию в престольный праздник этого замечательного храма».

Сам Предстоятель Православной Церкви Молдовы родом из Буковины, из села Колинковцы Хотинского района.

Управляющий Черновицко-Буковинской епархии вручил в память об освящении храма в Новоселице и грамоту с благодарностью за обновление 160-летнего храма.

За богослужением молились многочисленные верующие Буковины.

«Дождливая погода не помешала многим верующим приехать на велосипедах на престольный праздник св. вмч. Георгия в городе Новоселица. Спасибо за Вашу горячую веру», - отметили в пресс-службе епархии.

Продолжилось празднование престольного праздника храма и дня города Новоселица праздничным концертом. Вечером в местном Дворце культуры выступил с песенной программой протоиерей Александр Клименко, победитель телешоу «Голос страны».