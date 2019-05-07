Посол США по особым поручениям в вопросах международной религиозной свободы Сэм Браунбек в сопровождении сотрудников дипломатической службы США 6 мая встретился с Предстоятелем Элладской Православной Церкви архиепископом Афинским и всея Греции Иеронимом II.

Фото: Ромфея

Как сообщает греческое издание «Romfea», Сэма Браунбека сопровождали представитель Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США Райли Барнс, посол США в Греции Джеффри Пайетт, атташе посольства США в Греции по религиозным вопросам Паулетта Уолш, политический советник по делам религии Холли Меткалф.

Епископ Феспийский Симеон, протосингел и викарий Афинской архиепископии, приветствовал посла и его коллег у входа в Архиепископство.

Как сообщается, архиепископ Иероним поприветствовал г-на Браунбека и членов миссии, и они обсудили «различные вопросы, представляющие общий интерес, включая вопрос об украинской Церкви».

Кроме того, по информации ресурса, в тот же день делегация США запланировала встречу с настоятелями афонских монастырей и гражданским губернатором Афона Костасом Димцасом.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года посол США по особым поручениям в вопросах международной религиозной свободы Сэм Браунбек посетил Киев и встретился с президентом Петром Порошенко. Во время переговоров американский дипломат пообещал, что Вашингтон продолжит поддерживать создание и становление ПЦУ.