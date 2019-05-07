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Несмотря на то, что Константинопольский Патриарх пытался заручиться поддержкой Поместных Православных Церквей в тех деяниях, которые он совершил на «украинском фронте», он этой поддержки не получил. 

Фото: РИА-Новости

Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает patriarchia.ru.  

«Четыре Поместные Церкви, из них три представляют собой древние Патриархаты — Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский, а четвертая Церковь — это древняя Кипрская Церковь, — обсудили ситуацию в Украине, и согласились с тем, что Архиепископ Кипрский будет в ближайшие месяцы выступать с инициативами, направленными на то, чтобы урегулировать ситуацию. Какие именно инициативы предлагаются, мы не знаем. Я не уверен, что и сами участники встречи знали. Но определенно можно сказать, что Кипрская Церковь сейчас желает выступить в роли примирителя», - рассказал митрополит.

Владыка Иларион отметил, что четыре Поместные Церкви выразили свою поддержку верующим УПЦ и категорически осудили ущемление прав православных украинцев.

«Думаю, что это очень интересный и по-своему новый расклад. Патриарх Константинопольский не сделал ничего, чтобы достичь взаимопонимания между Антиохийской и Иерусалимской Церквами, а Кипрский Архиепископ сделал. Поэтому мы можем надеяться на то, что эта инициатива будет иметь продолжение. Очень важно, что все эти четыре Церкви однозначно осудили происходящее беззаконие: захваты храмов, насильственные действия, которые предпринимают раскольники по отношению к верующим Украинской Православной Церкви», - сказал он.

Митрополит Иларион также высказал мнение, что переговоры между Православными Церквями могут пройти на Кипре.

«Нужна какая-то площадка для переговоров, хотя бы временный центр координации между Православными Церквами. Нельзя исключить, что по согласию Церквей таким центром станет Кипр и Кипрская Церковь», - предположил владыка.
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