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Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Петр Порошенко посетил место боя за 10-й блокпост и почтил память украинских воинов, погибших защищая его, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он возложил цветы к памятнику погибшим защитникам блокпоста №10. Бой за 10-й блокпост был первым боем, в котором противник использовал тяжелую бронетехнику для «лобовой» атаки, а также пулеметы и снайперов.

10-й блокпост был выставлен силами АТО в конце июня 2014 почти в тылу российско-оккупационных войск между селами Первая Новоселовка и Уманское Ясиноватского района Донецкой области. Блокпост был выставлен с целью перерезать коммуникации группировки «ДНР», увеличить присутствие украинских войск на Донбассе и оттянуть от Славянска танки противника.

4 июля 2014 возле села Новоселовка состоялся танковый бой, в котором погибли 7 военнослужащих 93 отдельной механизированной бригады. 10-й блокпост продержался 2 суток.
ForUm

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