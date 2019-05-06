В Киеве задержали женщину, которая нанесла телесные повреждения полицейской, сообщает пресс-служба столичного главка.

В Подольское управление полиции поступило сообщение о семейной ссоре на улице Щекавицкой. На вызов направили экипаж патрульных полицейских.

По словам начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, между супругами возникала семейная ссора, во время которой женщина, которая находилась под хмельком, вела себя агрессивно и нецензурно ругалась.

«Сотрудникам патрульной полиции удалось решить конфликтную ситуацию путем проведения профилактической беседы. После того как инцидент был исчерпан, патрульные возвращались к служебному автомобилю, но правонарушительница набросилась на полицейскую и нанесла ей два удара», - сказал он.

Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась ранее судимая 47-летняя уроженка Сумщины.

Следователи Подольского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю объявлено о подозрении и избрана мера пресечения – домашний арест.