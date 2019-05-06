Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в день празднования памяти великомученика Георгия Победоносца напомнил о самом значимом подвиге святого Георгия, о почитании святого мусульманами Африки и Ближнего Востока. Владыка также посоветовал, как стать храбрым и мужественным.

Фото: Церковь святого великомученика Георгия в Лидде / Правлайф

Интервью опубликовано на портале «Православная жизнь».

«Главнейший подвиг святого великомученика Георгия – это, прежде всего, подвиг его веры. Будучи высокопоставленным в то время человеком (император Диоклитиан сделал его даже комитом, то есть одним из главных военачальников империи), Георгий не побоялся признаться в том, что он – христианин. Святой презрел блага этого мира, ставя превыше всего единственное вечное благо – жизнь в Боге, и потому твердо ступил на путь мученика. Святой страдалец за Христа хорошо помнил слова, сказанные Его Божественным Учителем: «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее» (Лк. 17:31). Именно поэтому, вспоминая память святых мучеников, мы прославляем главным образом их решительность и готовность даже к самопожертвованию ради любви к Богу», - сказал владыка.

Митрополит Антоний рассказал историю праздника.

«Память святого великомученика Георгия стала праздноваться христианами со времен раннего христианства. Так, в Римской империи (сначала в Сирии, а впоследствии и на всем Востоке) храмы, посвященные этому подвижнику веры, стали появляться еще в IV веке, и это при том, что сам Георгий пострадал в 303 или 304 году. Об этом же говорит и тот факт, что жития великомученика, а также первые его изображения также датируются довольно ранним временем – V веком», - подчеркнул митрополит.

Управделами УПЦ напомнил, о чем просят святого Георгия.

«Преимущественно святой Георгий Победоносец, будучи при жизни военачальником, считается покровителем воинов. Кроме того, в Греции, а впоследствии – и в Сербии, Болгарии и на Руси святой стал почитаться как покровитель земледельцев и скотоводов, что связано, прежде всего, с самим именем святого – Георгий (от греческого «земледелец»). В Грузинской Церкви (европейское название Грузии Georgia, между прочим, происходит от имени святого Георгия Победоносца, чья память особо почитается в тех краях) традиционно святой Георгий считается покровителем охотников. Кроме того, весьма интересен и тот факт, что Георгий, будучи христианским святым, особо почитается мусульманами Африки и Ближнего Востока.

Но в то же время мы всегда должны помнить, что святой Георгий – это только угодник Божий, и мы должны обращаться к нему с молитвой не как к источнику просимых нами благ, а лишь как к одному из многочисленного сонма ходатаев за нас пред единым Подателем всех благ – Богом», - сказал владыка.

Митрополит Антоний сообщил, где находятся мощи святого.

«Согласно преданиям, тело великомученика Георгия было погребено в Лидде (ныне – город Лод в Израиле) и над его гробницей был устроен храм. Однако частицы мощей святого великомученика находятся в разных городах. Так, например, известно, что на Афоне, в монастыре Ксенофонт, хранится десница святого, которая помещена в специально устроенную для нее серебряную раку-ковчег», - напомнил митрополит.

Владыка Антоний также сказал, как научиться быть храбрым, мужественным.

«Святой великомученик Георгий Победоносец – это подлинный пример мужества для многих поколений. Но мы должны помнить об источнике подобного мужества. Святой был храбр и мужествен не сам по себе, но в силу своей веры во Христа. Ведь только вера в Бога и ничто иное дает человеку силы идти против течения, дает возможность не увязнуть в тине мирской жизни, хоть при этом последнее даже и может быть оправдано человеком как желание «быть как все». Святость – это как раз и есть признак «особенности», «отделенности», потому что и само слово «святой» изначально переводится с древнееврейского как «отделенный». Святой – это тот, кто не плывет по течению, но старается противостоять страстям и увлечениям мира сего. А потому, чтобы стать храбрым, нужно иметь стремление к святости, ведь только последнее может настроить душу человека таким образом, что в его сердце будет жить только один страх – страх оказаться недостойным любви Божией», - подытожил он.