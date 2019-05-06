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В Почаевской лавре опубликовали расписание богослужений в дни празднования памяти преподобного Амфилохия, чудотворца Почаевского.

Фото: УПЦ

Торжественные богослужения в честь обретения мощей преподобного Амфилохия Почаевского в Свято-Успенской Почаевской лавре продлятся три дня, с 10 по 12 мая, сообщается на сайте обители.

Торжества будут проходить 10-12 мая по следующему расписанию:

10 мая. Пятница.
16:00 - вечернее богослужение (Успенский собор).
После окончания вечернего богослужения, около 19:00 часов из Пещерного храма, начнется праздничный большой крестный ход вокруг обители, по улицам города, с мощами преподобного Амфилохия.
После завершения крестного хода, мощи преподобного Амфилохия будут занесены в Преображенский собор.

11 мая. Суббота.
6:00 - Часы и ранняя Литургия (Преображенский собор).
9:00 - Часы, поздняя Литургия и соборный акафист перед чудотворной иконой Божией Матери «Почаевская» (Успенский собор).
16:00 - Чтение кафизм, 9-й час, малая вечерня (Преображенский собор).
17:00 - Всенощное бдение: большая вечерня, лития, утреня с акафистом прп. Амфилохию. Во время всенощной все желающие смогут приложиться к святым мощам прп. Амфилохия и будут помазаны святым елеем.

12 мая. Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Преподобного Амфилохия Почаевского.
5:30 - Часы. Ранняя Литургия (Преображенский собор).
9:00 - Часы. Поздняя Литургия (Преображенский собор).
После окончания поздней Литургии состоится крестный ход, во время которого мощи прп. Амфилохия будут перенесены в Пещерный храм, где они всегда почивают.

12 мая – день обретения мощей преподобного Амфилохия Почаевского. Шестнадцать лет назад, 12 мая 2002 года, Амфилохий Почаевский был прославлен в сонме преподобных.  
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