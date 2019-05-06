В ходе президентских выборов в Северной Македонии новым президентом страны был избран поддерживаемый правительством кандидат Стево Пендаровски.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.
«Стево Пендаровски, совместный кандидат от правящих социал-демократов и 30 меньших партий, получил около 52 процентов голосов», - говорится в сообщении.
Его соперница, кандидат от оппозиции Гордана Силяновска Давкова, получила около 45 процентов голосов.
Как отмечает издание, в своей предвыборной компании Пендаровски обещал ввести страну в НАТО под новым именем, а его оппонент — оспорить изменение имени в случае своего избрания.
Напомним, президентские выборы в Северной Македонии прошли в воскресенье, 5 мая. Срок действующего президента страны Георге Иванова истекают 12 мая.
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