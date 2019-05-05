Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 5 мая, заявил, что отдал приказ армии нанести массированные удары по объектам палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории, сообщает Интерфакс.

Как сообщается, Нетаньяху отдал приказ не прекращать массированные атаки по сектору Газа и усилить войска на границе с палестинским регионом.

«Я отдал приказ Армии обороны Израиля продолжать массированные атаки в секторе Газа и усилить войска силами бронетехники, артиллерии и пехоты», - заявил израильский премьер.

Он отметил, что такие действия Израиля направлены на «восстановление мира и безопасности жителей юга страны».

Отмечаем, что в настоящее время израильские войска нанесли по меньшей мере 220 ударов по целям в секторе Газа.

Напомним, ранее в Израиле сообщили, что в результате ракетного обстрела с территории сектора Газа погиб один человек, еще несколько человек получили ранения.

В свою очередь с палестинской стороны заявили, что в результате ударов израильской армии по позициям ХАМАС в секторе Газа погибли по меньшей мере 9 человек. Удары были осуществлены в ответ на запуск ракет с палестинской территории в направлении Израиля.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что за день 4 мая со стороны сектора Газа было запущено около 220 ракет. Часть из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол», но некоторые достигли земли. В частности, одна из ракет упала в Сдероте рядом с детским садом.