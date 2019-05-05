В частном доме села Вольное Киевской в результате взрыва тротила погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщили в пресс-службе полиции области.

«Погиб 26-летний мужчина. Трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Установлено, что четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат», - говорится в сообщении.

По данным полиции, от неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 гр. тротила.

В ходе осмотра дома, где от взрыва повреждены двери и окна, полиция обнаружила и изъяла две тротиловые шашки весом 200 и 400 гр. и четыре запала к гранатам.

К слову, в Киевской области неизвестный застрелил полицейского.