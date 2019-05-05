также в разделеПроисшествия
В Винницкой области произошло смертельное ДТП: погибли четыре человека 8
В Закарпатской области произошло смертельное ДТП 43
В Донецкой области мужчина попытался разобрать снаряд и умер 29
В Киевской области неизвестный застрелил полицейского 19
В Ровно сожгли авто секретаря горсовета 43
В Черкассах избили журналиста, он в реанимации 47
Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины 24
На Донбассе ранены двое украинских военных 52
В Житомире полуторагодовалый мальчик выпал с 9 этажа и выжил 26
Во Львове умер ребенок, упавший в кастрюлю с кипятком 136
На Житомирщине украли деревья с аллеи, высаженной в честь воинов АТО 39
СМИ: На Волыни фанатики УПЦ МП жестоко избили сторонника ПЦУ 37
На Львовщине с отравлением госпитализированы 57 нацгвардейцев 38
Под Киевом ограбили дом нардепа 602
В Умани конфликт между водителями закончился стрельбой и ранениями 43
ООС: Боевики совершили 15 обстрелов, ранены 3 военных 19
За праздники на украинских дорогах погибли 55 человек 28
По факту гибели матроса в Одессе проводятся следственные действия 34

В частном доме села Вольное Киевской в результате взрыва тротила погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщили в пресс-службе полиции области.

«Погиб 26-летний мужчина. Трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Установлено, что четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат», - говорится в сообщении.

По данным полиции, от неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 гр. тротила.

В ходе осмотра дома, где от взрыва повреждены двери и окна, полиция обнаружила и изъяла две тротиловые шашки весом 200 и 400 гр. и четыре запала к гранатам.

К слову, в Киевской области неизвестный застрелил полицейского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4541 грн.
48
Теги