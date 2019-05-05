В ночь на 5 мая неизвестный смертельно ранели заместителя начальника Барышевского отделение полиции. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Установлено, что работник полиции в то время находился вне службы в одном из кафе Барышевки. Когда мужчина вышел на террасу, в него совершили выстрел в шею.

К сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь.

Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.