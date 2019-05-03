Российские власти в оккупированном Крыму удерживают в заключении 86 человек по политическим или религиозным мотивам.

По данным правозащитная группа Crimean Human Rights Group , 60 из удерживаемых — крымские татары. В списке правозащитников арестованных классифицируют по 13-ти уголовным делам, сообщает УНИАН.

По так называемому делу «Хизб ут-Тахрир» проходят семь групп: ялтинская (6 человек), первая бахчисарайская (4 человека), первая симферопольская (5 человек), вторая бахчисарайская (9 человек), вторая симферопольская (24 человека), красногвардейская (3 человека) и севастопольская (4 человека).

По делу «украинских диверсантов» проходят 13 человек, по «группе Сенцова» — 3 человека, по делу о причастности к «Батальону имени Н. Челебиджихана» — 3 человека, за «Майдан» судят 2 человек. Еще 9 человек осуждены за одиночные уголовные кейсы.