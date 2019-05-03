Продолжается традиционный пасхальный визит Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в западные епархии Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

В пятницу Светлой седмицы, праздник иконы Богородицы «Живоносный Источник», 3 мая, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Святогорского Зимненского ставропигиального женского монастыря на Волыни.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, во время Божественной литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

После Литургии священнослужители и верующие во главе с Предстоятелем УПЦ прошли крестным ходом к монастырскому источнику, где совершили водосвятный молебен.

В завершение богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий окропил святой водой паству и поздравил верующих с праздником. Архипастырь раздал детям пасхальные подарки и благословил всех.