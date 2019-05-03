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Украинский олигарх Игорь Коломойский раскритиковал идею новоизбранного президента Владимира Зеленского провести встречу с представителями крупного, среднего и малого бизнеса.

Об этом он сказал в интервью Bihus.info.

«Собирать всех вместе – это утопия. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, общайся один на один. С большим бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание. У каждого деньги любят тишину, и никто не будет рассказывать свои секреты и выворачивать душу», - сказал олигарх.

Напомним, Зеленский пригласил представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу в ближайшие дни.
ForUm

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