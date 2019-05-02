Новоизбранный президент Владимир Зеленский пригласил представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу в ближайшие дни.
«При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей. Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встреч - уже в ближайшие дни. Расставим все точки над «і», - говорится в сообщении в Facebook Зеленского.
«Пора всем работать на страну по прозрачным правилам», - добавил он на русском языке.
Напомним, Центральная избирательная комиссия по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента объявила избранным Президентом Украины Владимира Зеленского.
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