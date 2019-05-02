С начала поведения операции Объединенных сил возвращены под контроль Украины 24 квадратных километра территории, в том числе 3 населенных пункта.

Командующий ООС, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что как для военного человека для него нет другого выхода из вооруженного конфликта, кроме получения победы.

Суд отпустил одного из подозреваемых в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского под домашний арест.

В Украине возобновили работу центры «Паспортный сервис». Они не работали с 27 апреля.

В течение 27 апреля – 2 мая 2019 года стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине продолжила рост на 0,5-1 грн/л.

В уголовном производстве относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлены три обвинительных акта, еще одному лицу вынесен приговор.

ГБР изучает договоренности Ющенко и Саакашвили по поставкам оружия в Грузию.

Сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из «общего» у Украины и России осталось только одно – это государственная граница, заявил новоизбранный президент Владимир Зеленский.

До инаугурации Зеленского в его команде не будут называть фамилии людей, которых он будет назначать на ключевые должности.

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусварги по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований.