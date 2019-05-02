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Командующий ООС, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что как для военного человека для него нет другого выхода из вооруженного конфликта, кроме получения победы. Об этом он заявил на брифинге, сообщает 112 Украина.

«Я военный человек, стремящийся к одному – победе. Для военного человека другого выхода из вооруженного конфликта, чем получить военную победу, нет и быть не может», - заявил Наев.

Напомним, ранее Наев заявил, что с начала поведения операции Объединенных сил возвращены под контроль Украины около 24 квадратных километра территории, в том числе 3 населенных пункта. 
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