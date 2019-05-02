Сегодня, 2 мая, в Украине возобновили работу центры «Паспортный сервис». Они не работали с 27 апреля, сообщает ТСН.



В Государственном предприятии «Документ» уточнили: оформление и выдача загранпаспортов, ID-карт, удостоверений на временное и постоянное проживание были приостановлены по техническим причинам.

«Документ» проводил работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы.

Напомним, с 1 июля повышается стоимость услуг по выдаче гражданских и загранпаспортов в Украине.