До инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского в его команде не будут называть фамилии людей, которых он будет назначать на ключевые должности.

Об этом рассказал соратник Владимира Зеленского, креативщик его избирательного штаба Юрий Костюк, сообщает «Украинская правда».



На вопрос о том, когда у Зеленского представят его команду, в частности руководителя СБУ, генпрокурора, министра обороны и МИД, начальника генштаба, Костюк ответил:



«Как только команда зайдет в Администрацию Президента, появится доступ к определенной информации».



Представитель Зеленского заявил, что новоизбранный Президент не назовет фамилий на вышеупомянутые должности до своей инаугурации.



«Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело - назвать этого человека, а другое - назначить. Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть - проверить, есть ли у них родственники в России, их бэкграунд, какова реальная их биография», - утверждает Костюк.



По его словам, в команде Зеленского считают, что «должна быть проверка не только спецслужб, но и со стороны общественности».



«Сегодня общественные активисты пользуются в обществе большим уровнем доверия и находят скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо. Поэтому когда будет полноценная проверка, тогда этих людей можно будет называть», - считает Костюк.

Как ранее сообщал ForUm, 18 апреля Зеленский в представил свою команду.

По данным его окружения, Зеленский уже определился с главой Администрации Президента.