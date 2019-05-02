ВВС США провели испытания межконтинентальной стратегической баллистической ракеты Minuteman III, которую запустили с авиабазы Вандерберг в Калифорнии.
Об этом сообщается на сайте Командования глобальных ударов ВВС страны, передает Укринформ.
«Тест показал, что в США современный, надежный, гибкий и готовый к предотвращению угроз XXI века потенциал ядерного сдерживания», - говорится в сообщении.
Как отмечается, Minuteman III пролетела около 6,7 тыс. км в сторону Маршалловых островов в Тихом океане.
Подчеркивается, что испытания не являются ответом или реакцией на любое событие в мире.
ВВС США эксплуатируют Minuteman III с 1970 года, ракеты регулярно модернизируются.
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