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ГП «Документ» с 27 апреля по 2 мая по техническим причинам перестанет выдавать биометрические паспорта, сообщает пресс-служба предприятия.

«С 17:00 27.04.19 по 8:00 02.05.19 - все центры «Паспортный сервис» - на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, Вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам! Просим прощения за неудобства и учесть эту информацию при планировании оформлений биометрических документов и их получении при путешествиях за границу в эти даты», – говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

При этом указано, что оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будет осуществляться в штатном режиме.

 
ForUm

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