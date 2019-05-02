Вчера, 1 мая, около 21:20 в Киеве во дворе жилого дома по адресу Лесной проспект, 13 неадекватный мужчина ударил сотрудника полиции ножом в грудь, сообщает Информатор.

По словам очевидцев, мужчина с явными признаками алкогольного опьянения с ножом в руке ходил по двору жилого дома по адресу Лесной проспект, 13. Навстречу ему шел полицейский, который проживает в доме неподалеку. Коп не был при исполнении служебных обязанностей, однако решил урезонить мужчину, которой вел себя неадекватно. Между ними произошла потасовка, в результате которой злоумышленник ударил полицейского ножом в грудь. Нож попал мужчине прямо в ребро.

На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции и «скорая». Правоохранители задержали нападавшего и надели на него наручники. Мужчина вел себя неадекватно, угрожал полицейским, кричал и матерился. Позже выяснилось, что во дворах он пытался скрыться от преследования полиции, поскольку машина, на которой ехал злоумышленник, попала в ориентировку правоохранителей. Он оставил автомобиль Kia Sportage с наклейками службы такси Uklon возле дома и зашел во двор, где у него и произошел конфликт с полицейским.

Правоохранителя с колото-резаной раной в районе грудной клетки госпитализировали в ближайшую больницу. Нападавшего в наручниках доставили в управление полиции, где он прошел тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 1,23 промилле. Детали произошедшего установит следствие.