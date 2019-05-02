также в разделеСтолица
В Киеве внедорожник врезался в авто полиции, пострадал правоохранитель 15
Активист: В Киеве пилят деревья под застройку в Протасовом Яру 63
В Киеве мужчина угрожал на Пасху взорвать все церкви и синагоги 25
В Киеве мужчина подорвал себя гранатой 215
В Киеве на Майдане заработали музыкальные фонтаны 19
В пасхальную ночь в Киеве продлят работу общественного транспорта 36
Киевлянина похитили и больше года держали в плену 64
В Киеве задержали мужчину, насиловавшего женщин в туалетах торгового центра 134
Кличко заявил об угрозах срыва строительства Шулявского моста 396
Минирование столичных вокзалов, аэропорта и админзданий оказалось ложным 23
Взрывоопасных предметов в Раде не нашли 15
В Киеве сообщили о минировании Рады, Кабмина, аэропорта и вокзалов 84
В киевском аэропорту снова ищут взрывчатку 39
В Киеве могут вырасти штрафы за мусор мимо урны 27
Задержан киевлянин, убивший посетителя супермаркета один ударом 70
В Киеве на территории ВДНХ нашли повешенным молодого парня 58
В Киеве будут праздновать День соседа 61
В Киеве начали отключать горячую воду 24

Вчера, 1 мая, около 21:20 в Киеве во дворе жилого дома по адресу Лесной проспект, 13 неадекватный мужчина ударил сотрудника полиции ножом в грудь, сообщает Информатор

По словам очевидцев, мужчина с явными признаками алкогольного опьянения с ножом в руке ходил по двору жилого дома по адресу Лесной проспект, 13. Навстречу ему шел полицейский, который проживает в доме неподалеку. Коп не был при исполнении служебных обязанностей, однако решил урезонить мужчину, которой вел себя неадекватно. Между ними произошла потасовка, в результате которой злоумышленник ударил полицейского ножом в грудь. Нож попал мужчине прямо в ребро.

На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции и «скорая».  Правоохранители задержали нападавшего и надели на него наручники. Мужчина вел себя неадекватно, угрожал полицейским, кричал и матерился. Позже выяснилось, что во дворах он пытался скрыться от преследования полиции, поскольку машина, на которой ехал злоумышленник, попала в ориентировку правоохранителей. Он оставил автомобиль Kia Sportage с наклейками службы такси Uklon возле дома и зашел во двор, где у него и произошел конфликт с полицейским.

Правоохранителя с колото-резаной раной в районе грудной клетки госпитализировали в ближайшую больницу. Нападавшего в наручниках доставили в управление полиции, где он прошел тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 1,23 промилле. Детали произошедшего установит следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
746 грн.
75
Теги