Более двух тысяч участников молитвенного шествия прошли по историческому центру Сум с чудотворной Корсунской-Шпилевской иконой Божией Матери «Прозренная».
Фото: Сумская епархия УПЦ
Крестный ход состоялся 30 апреля, сообщает пресс-служба Сумской епархии УПЦ.
Ход возглавил митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий.
Несмотря на небольшой дождь, более ста священнослужителей и более двух тысяч участников шествия с пасхальными песнопениями и молитвами прошли по центральным улицам Сум. Священнослужители несли чудотворный Корсунский образ Богородицы, икону Воскресения Христова, артос.
Люди в приподнятом праздничном настроении поздравляли друг друга с Пасхой Христовой. В Свято-Ильинском храме и на месте разрушенного Покровского храма читалось Евангелие.
После завершения шествия владыка поздравил богомольцев и поблагодарил за почитание Божией Матери и совместную молитву.
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