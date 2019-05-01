Президент России Владимир Путин уволил Михаила Бабича с должности посла в Беларуси. Новым руководителем российской дипмиссии в Минске назначили Дмитрия Мезенцева, сообщает ВВС Украина.

У Бабича не сложились отношения с белорусскими властями. Отношения двух стран в последние годы обострились из-за нефти, газа и реэкспорта продуктов.

В 2016 году российская сторона просила согласовать назначение Бабича послом в Украине. И Киев не дал на это согласия.

Путин назначил Бабича новым послом в Беларуси 24 августа прошлого года. То есть новый руководитель дипмиссии не пробыл на этой должности и года.

У Бабича репутация непостоянного чиновника. Он не задержался на посту премьера Чечни, а также на должностях руководителя Московской и Ивановской областей.

Эксперты говорили, что командирование Бабича в Минск могло означать желание Кремля усилить давление на несгибаемого президента Александра Лукашенко. Бабич с первых дней на этой должности занял жесткую линию, в частности, в экономических вопросах.

Белорусский МИД заявил, что этот посол России разрушает отношения между двумя странами.

Вместо Бабича теперь послом в Минск отправили члена Совета Федерации Дмитрия Мезенцева. Указ о его назначении уже подписан.

Напомним, в 2016 году после того, как с должности посла РФ в Украине уволили Михаила Зурабова, российская сторона предложила на эту должность Михаила Бабича.

Москва запросила у Киева предварительное согласие (агреман) на назначение нового посла. Однако Министерство иностранных дел Украины заявило, что назначение нового посла России в Украине снято с повестки дня, и до освобождения оккупированных территорий рассматриваться не будет.

Таким образом уже три года в Украине нет российского посла, как в России с 2015 года нет украинского.

Несмотря на постоянные дискуссии, дипломатические отношения между двумя странами не разорваны. Украинская власть постоянно подчеркивает, что эти контакты важны в контексте переговоров об освобождении заложников и защиты интересов украинцев, находящихся в России.