также в разделеРелигия
Митрополит Лука пожелал верующим оставить все скорби и печали за стенами церкви 7
Филарет о ПЦУ: для Украины мы патриархат, а для внешнего мира - Киевская митрополия 9
Митрополит Онуфрий: Мы живем в особое время 6
В Киево-Печерской лавре верующие поздравили Митрополита Онуфрия с Пасхой 10
Впервые с 2014 года Благодатный огонь передали в Донецк 9
Епископ Виктор (Коцаба): Воскресение Христово – самое главное чудо в человеческой истории 15
Хор Киево-Печерской лавры записал пасхальные песнопения 18
Предстоятель УПЦ совершил праздничную литургию во Флоровском монастыре Киева 22
Протоиерей Александр Клименко и студенты КДА исполнили пасхальное песнопение на греческом языке 24
Митрополит Антоний рассказал, что важно на Пасху - делиться добром с теми, кто в этом нуждается 12
Усик рассказал, как пришел к вере 11
В Запорожье на Пасху священник УПЦ поздравил персонал и заключенных СИЗО 9
В Одесской епархии УПЦ состоялась акция «Светлые дела в Светлый День» 10
Филарет заявил, что никаких захватов храмов УПЦ не было 49
В Днепропетровской области неизвестные совершили поджог храма УПЦ 12
В Виннице на Пасху крестным ходом прошли пять тысяч верующих УПЦ 27
В Киево-Печерской лавре Митрополит Онуфрий поздравил с Пасхой детей с функциональными ограничениями 10
Благодатный огонь-2019 для Украины и благословение Патриарха Иерусалимского от Святого Гроба (фото, видео) 36

За неделю до Пасхи священник вместе с верующими УПЦ села Жидичин (Волынская область) собственноручно построили храм.

Фото: Олег Точинский / Фейсбук

Об этом сообщил глава пресс-службы в Волынской епархии УПЦ протоиерей Олег Точинский на своей странице в Фейсбук.

Несколько месяцев назад агрессивно настроенные люди захватили Свято-Николаевский храм УПЦ.

«Община УПЦ села Жидычин начала молиться в доме священника, теперь у них его тоже хотят отобрать. Несмотря на то давление, которое постоянно оказывалось на этих смелых людей, они сохраняли свою веру, и, что интересно, их становилось все больше. Возникла необходимость что-то делать с увеличением пространства. И они сделали.

За неделю до Пасхи священник вместе с верующими создали первый храм "своими руками". Почему говорю, что первый? Потому что верю в то, что им предстоит еще более капитальное строительство. Таким образом, Святую Пасху верующие УПЦ села Жидычин встречали в почти типичной церквушке, которая, судя по фото, тоже не вместила всех желающих, поскольку многие стояли вне помещения», - написал священник.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
684 грн.
32
Теги