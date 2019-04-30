За неделю до Пасхи священник вместе с верующими УПЦ села Жидичин (Волынская область) собственноручно построили храм.

Фото: Олег Точинский / Фейсбук

Об этом сообщил глава пресс-службы в Волынской епархии УПЦ протоиерей Олег Точинский на своей странице в Фейсбук.

Несколько месяцев назад агрессивно настроенные люди захватили Свято-Николаевский храм УПЦ.

«Община УПЦ села Жидычин начала молиться в доме священника, теперь у них его тоже хотят отобрать. Несмотря на то давление, которое постоянно оказывалось на этих смелых людей, они сохраняли свою веру, и, что интересно, их становилось все больше. Возникла необходимость что-то делать с увеличением пространства. И они сделали.

За неделю до Пасхи священник вместе с верующими создали первый храм "своими руками". Почему говорю, что первый? Потому что верю в то, что им предстоит еще более капитальное строительство. Таким образом, Святую Пасху верующие УПЦ села Жидычин встречали в почти типичной церквушке, которая, судя по фото, тоже не вместила всех желающих, поскольку многие стояли вне помещения», - написал священник.