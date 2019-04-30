Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) 29 апреля разделил с малоимущими и бездомными пасхальную трапезу в Никольском храме.

Он поздравил украинцев с Воскресением Христовым и пожелал оставить все скорби и печали за стенами церкви, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

«Господь дает нам возможность увидеть все лучшее, что есть в нашей душе и в душе других людей, – дает возможность почувствовать пасхальную радость, – сказал архиерей. – Нет этой радости – значит, нет и надежды на изменение жизни к лучшему, а лишь покинутость и тоска. Господь же не хочет, чтобы человек тосковал и чувствовал себя одиноким, покинутым и отчаявшимся».

Владыка подчеркнул, что пасхальная радость делает нас причастными к Воскресению Христа, а без Него мир может только воевать, злобствовать и клеветать.

«Пусть хотя бы в этот день наши сердца наполнятся светлой радостью, которую принес в мир Господь, – обратился к верующим митрополит. – В такой день, как сегодня, в мире не должно быть скорби и печали. Мы собрались здесь, чтобы разделить радость Светлого Христова Воскресения. Наша жизнь трудна и полна серьезных испытаний. Но вспомним Христа. Разве Он мало страдал? Он был предан своим родным народом, Своим учеником, принял позорную смерть ради всех нас и воскрес. Радуйтесь, сегодня нельзя скорбеть. В нашем мире еще много злобы и жестокости. И есть только одно средство против этого – исправление нашей греховной природы».