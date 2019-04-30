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Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, что для христианина преодоления любых трудностей - это не трагедия, а шанс стать лучше.

Фото: УПЦ

Блаженнейший в своей проповеди рассказал, как справляться с теми вызовами, которые ставит перед человеком современный мир, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сегодня мы снова и снова переживаем ту благодатную радость, которая присуща празднику Светлого Христова Воскресения», - сказал Предстоятель.

Он напомнил, что Своим Воскресения Господь вернул человеку утраченный рай, вечную жизнь и вечное блаженство: «Нам нужно только захотеть достичь этого и наше желание будет благословенно Богом».

Спаситель разрушил власть смерти, которая порабощала человечество, держа его в темноте и унынии. Поэтому, по словам Блаженнейшего владыки, «праздник Пасхи Христовой - это праздник радости».

«Для тех, кто верит во Христа, не только верит, но и доверяет себя Христу, скорби не трагедия, - отметил Митрополит Онуфрий, - скорби для них просто еще один шанс, еще одна возможность стать лучше, более смиренными и наполниться большей любовью».

Обратив внимание на то, что мы живем в «особое время», архипастырь подчеркнул, что оно «не сложное», просто в нем нужно «разобраться и понять, как правильно к нему относится».

«Сегодня, слава Богу, открыты храмы, открыты обители. Но враг рода человеческого не дремлет, не спит, не ест. Он постоянно борется против человека. И сегодня он находит какие-то пути, находит наши немощи, слабости и через них пытается смутить человека, чтобы отвести от Бога, ввести его в разочарование, уныние, в отчаяние. Но тот, кто будет молиться, того никакая сила не сможет оторвать от Бога. Поэтому мы должны молиться постоянно, просить у Бога прощения своих грехов, и чтобы Господь укрепил нас той благодатью, которая дарована миру через Его славное и светлое Воскресение», - пожелал Первосвятитель.
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