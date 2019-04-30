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Впервые с начала боевых действий в Донбассе благодатный огонь, привезенный в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк.

Фото: Вадим Новинский / Фейсбук

Об этом сообщил депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский на своей странице в Фейсбук.

«Это сигнал нашим братьям и соотечественникам, находящимся на неподконтрольной Киеву территории: мы остаемся едиными, как бы нас ни пытались разъединить. Для людей по ту сторону линии размежевания это возможность иметь чувство сопричастности к великому празднику, ощущать единство со своими братьями в рамках единой Церкви», - написал депутат.

Вадим Новинский отметил, что Украинская Православная Церковь играет важную роль в процессе объединения страны.

«Донецкая и Мариупольская епархия продолжает оставаться единой, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Донбассе. Но именно с духовного единения должно начаться реальное объединение страны. Подобные шаги могут дать намного больше для достижения мира, чем заявления политиков, упражняющихся в красноречии вместо конкретных дел. Весть о воскресении Христа и сопровождающие его чудеса несут мир и любовь, объединяя верующих, а не углубляя вражду между гражданами одного государства. Именно с таких шагов начинается процесс преодоления противостояния, начинается путь к миру», - подытожил Новинский.
ForUm

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