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29 апреля 2019 в 21:04 из-за повреждения трансформатора 7АТ с последующим его возгоранием отключилась первая система шин 330 кВ и энергоблок №3 Ривненской атомной электростанции (ВВЭР-1000), сообщает пресс-служба РАЭС.

В настоящее время пожар ликвидирован силами государственного пожарно-спасательного отряда по охране РАЭС ГПСОЗ-2. По шкале оценки ядерных событий INES событие классифицировано уровнем «ноль/вне шкалы». Причины происшествия выясняются.

По состоянию на 22:00 29 апреля в работе находятся энергоблоки №1 и №4 Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1260 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

На энергоблоке №2 (ВВЭР-440) продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт. Все работы выполняются согласно графику.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм.
 
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