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В понедельник Светлой седмицы, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Свято-Вознесенского Флоровского монастыря столицы.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили клирики Флоровского монастыря. За богослужением также молились сестры с настоятельницей обители игуменьей Евлампией.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

После отпуста Блаженнейший Владыка поздравил сестер и прихожан обители с праздником.
ForUm

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