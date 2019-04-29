В понедельник Светлой седмицы, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Свято-Вознесенского Флоровского монастыря столицы.
Фото: УПЦ
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Его Блаженству сослужили клирики Флоровского монастыря. За богослужением также молились сестры с настоятельницей обители игуменьей Евлампией.
За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.
После отпуста Блаженнейший Владыка поздравил сестер и прихожан обители с праздником.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время