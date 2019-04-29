В понедельник Светлой седмицы, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Свято-Вознесенского Флоровского монастыря столицы.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили клирики Флоровского монастыря. За богослужением также молились сестры с настоятельницей обители игуменьей Евлампией.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

После отпуста Блаженнейший Владыка поздравил сестер и прихожан обители с праздником.