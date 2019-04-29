Протоиерей Александр Клименко и студенты Киевской духовной академии исполнили пасхальное песнопение на греческом языке.
Фото: Глас
Как сообщает пресс-служба Бориспольской епархии УПЦ, 28 апреля священник Бориспольской епархии, руководитель епархиального отдела «Церковь и культура», победитель телевизионного шоу «Голос страны 2017» протоиерей Александр Клименко вместе со студентами Киевских духовных школ принял участие в записи видео ТРК «Глас», посвященного теме Воскресения Христова.
Протоиерей Александр Клименко и студенты КДА исполнили задостойник Пасхи «О, Ангелос» («Ангел вопияше») на греческом языке.
Телеканал «Глас» благодарит отца Евгения Срибного за съемки с квадрокоптера, а также Волынскую и Владимир-Волынскую епархию за всестороннее содействие в съемках видео.
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