Через несколько часов по завершении Пасхальной заутрени 28 апреля священник Свято-Никольского храма Запорожья протоиерей Виктор Усатюк навестил персонал и заключенных Запорожского следственного изолятора, чтобы поздравить их со Светлым Воскресением Христовым и передать в дар освящённые куличи и яйца, собранные прихожанами.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ, этому благочестивому обычаю, начало которому в своё время положили руководители областного УМВД и тогдашний правящий архиерей архиепископ Василий, уже 19 лет.

Все эти годы специфический контингент СИЗО духовно окормляет протоиерей Виктор Усатюк, штатный священник Свято-Никольского храма. Также последние 10 лет отцу Виктору помогает его духовное чадо Игорь Шаповал, который помогал строить тюремный храм. Священник посещает обитателей тюрьмы не только на великие церковные праздники.

Ровно в полдень гостя, привезшего только что освященные дары, радушно встретили офицеры СИЗО во главе с заместителем начальника Запорожского следственного изолятора подполковником внутренней службы Дмитрием Александровичем Кандыбкой. Троекратным возгласом «Христос воскресе!» отец Виктор приветствует строй заключенных, стоящих на плацу перед длинным столом, заставленным куличами и крашеными яйцами.

«Благословение Божие на всех вас! – возглашает отец Виктор. – Терпения вам, спокойствия и любви, душам – спасения, телесам – здравия. Усердно молимся на ектеньи за всех в темницах сущих. Нужно молиться воскресшему Спасителю, потому что без Бога нравственное перерождение невозможно. Надо, чтобы страдания не прошли для вас всуе, но послужили исправлению».

В храме, который действует на территории Запорожского СИЗО, отцом Виктором были отслужены праздничные молебны, после чего батюшка окропил святой водой внутри учреждения СИЗО, а также сотрудников.

Затем процессия по очереди обходит камеры, где до суда коротают срок временно заключенные, несовершеннолетние, больные и женщины.