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Христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 28 апреля, главный религиозный праздник года - Пасха. В этот день, согласно христианскому верованию, воскрес Сын Божий после того, как его распяли на кресте.

Воскресение Иисуса Христа - воскресение Иисуса Христа из мертвых через три дня после смерти, центральная доктрина в христианстве, которая на протяжении столетий проповедуется язычникам и является самым важным событием (и праздником, известным как Пасха) христианского общества.

Христиане ежегодно празднуют воскресение Христа во время большого праздника христианского литургического года - Пасхи.

Иисус Христос воскрес в раннюю пору в воскресенье, в начале новой еврейского недели, поскольку у древних евреев воскресенье было первым днем недели и начиналась сразу же после захода солнца в субботу.

Поэтому воскресенье стало святым днем для христиан и тоже называется Господним Днем. Для древних евреев Господним днем был последний седьмой день недели - суббота. Поэтому четвертая заповедь Почитай день Господень, чтобы святить его, понимается христианами и иудеями по-разному.

Для христиан Господень день воскресения - воскресенье - стал днем отдыха. Отсюда его украинское название - неділя. Также выполнение любой работы в воскресенье в христианстве считается грехом и несоблюдением четвертой заповеди, поскольку такой труд нарушает святость дня Господня которая заключается в покое и мире.

Напомним, накануне в Украину привезли  благодатный огонь.
ForUm

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