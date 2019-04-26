Для Украинской Православной Церкви сейчас наступил период «крестных испытаний».

Фото: Центр информации УПЦ

Об этом сказал глава официальной делегации по доставке Благодатного огня, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на встрече с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Патриархом Феофилом в Иерусалиме, сообщает Центр информации УПЦ.

«Сегодня мы особым образом переживаем эти испытания, когда наше общество разделено по разным аспектам, и сейчас это разделение происходит и в религиозной сфере», - сказал владыка Антоний.

Митрополит отметил, что верующие УПЦ стойко претерпевают все испытания, которые им приходится переживать.

«Наши верующие - люди стойкие, они мужественно, с христианским достоинством принимают все, что им Господь посылает. При всем том, что наших священников и епископов всячески притесняют, священников изгоняют из храмов, у православных забирают храмы. Тем не менее, наши верующие не отвечают агрессией. Они верят, что распятый и воскресший Христос обязательно придет на помощь, главное – это все мужественно перенести», - рассказал управделами УПЦ.

Архиерей поблагодарил Патриарха Феофила за молитвы о единстве Церкви в Украине, отметив, что «испытания украинского народа – это некие испытания всего православного мира».

«Поэтому мы сегодня просим усилить молитвы о нашей Украине, о нашем Блаженнейшем Предстоятеле Митрополите Онуфрии, епископате, духовенстве нашей Церкви, и конечно – обо всех верующих людях нашей страны, которые Вас любят, помнят Ваши приезды. И надеемся, мы воочию сможем разделить святую евхаристию с вами в Киеве», - сказал Митрополит Антоний, выражая надежду на визит Иерусалимского Патриарха в Украину.

В знак благодарности за поддержку православных в Украине, официальная делегация УПЦ подарила Иерусалимскому Патриарху икону святых отцов Киево-Печерских. Патриарх Феофил, в свою очередь, пожелал стойкости Предстоятелю УПЦ Митрополиту Онуфрию и всем верующим Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось, 27 апреля в 23.00 в Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.